ООН: в течение 48 часов из Нидерландов в Малави отойдет судно с российскими удобрениями

Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик, оттуда удобрения повезут в Малави по суше.

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Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что в течение 48 часов из Нидерландов отплывет судно с российскими удобрениями для Малави, расположенной на юго-востоке Африки.

«Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов», - приводят его слова РИА Новости.

Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик, оттуда удобрения повезут в Малави по суше.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрием Мазепиным заявил, что Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки. Глава государства также отметил успешную работу компаний, производящих удобрения.