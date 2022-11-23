Путин заявил о готовности к расширению экспорта российских удобрений

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Россия готова к расширению экспорта удобрений на мировые рынки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрием Мазепиным.

«Ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиаков. Я знаю, что работа идет, идет достаточно успешно, несмотря на те искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами. От этого страдают только мировые рынки, я так понимаю. У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения», - цитирует слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее Путин подтвердил готовность России внести вклад в обеспечение нуждающихся стран зерном и удобрениями. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за всестороннее содействие и подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия - Африка следующим летом в Петербурге.