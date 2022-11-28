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Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в белорусском Гродно

Ян Брацкий
20:48 28.11.2022
Открытие Генконсульств РФ в Гродно, Актау, Самарканде, на Мальдивах и Бали в МИД анонсировали еще в начале месяца.
Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в белорусском Гродно
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генерального консульства России в белорусском Гродно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Гродно (Республика Беларусь)», - говорится в документе.

В начале ноября заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов анонсировал открытие Генконсульств РФ в Гродно, Актау, Самарканде, на Мальдивах и Бали.

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