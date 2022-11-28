В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку инфекционного менингита на складе в Подмосковье

По данным ведомства, 11 работников склада были госпитализированы с признаками инфекционного менингита, еще 15 - с признаками ОРВИ.

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Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло под контроль ситуацию с зарегистрированными случаями заражения инфекционным менингитом некоторых работников склада в подмосковной Истре. Специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса "OZON", расположенного в г.о. Истра Московской области, специалистами Управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что по состоянию на 28 ноября одиннадцать человек были госпитализированы после проведения медицинского осмотра. Кроме того, в очагах выявлено более пятнадцати человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), они были тоже госпитализированы для прохождения лечения.

Ранее врач предупредила о важной детали при лечении штамма COVID-19 «цербер». Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, новый штамм отличается более высокой скоростью передачи от одного инфицированного к другому.