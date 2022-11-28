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В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за нарушение покоя граждан автомобилистами

Ян Брацкий
20:20 28.11.2022
Проект закона предполагает задержание транспортного средства с модифицированной системой выхлопа.
В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за нарушение покоя граждан автомобилистами
© Фото: Илья Кошелев, news, globallookpress
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В Госдуму РФ внесен законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов и мотоциклистов за нарушение тишины и покоя граждан. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами особо "шумных" транспортных средств предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя. При этом, для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект документа предполагает задержание транспортного средства в случае, если у него демонтирована или модифицирована система выхлопа. Для владельцев иных транспортных средств, а именно воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.

На прошлой неделе Государственная дума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах. Данная информация была внесена в перечень запрещенной для детей. Также ГД приняла закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.

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