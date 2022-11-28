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Есть жертвы: украинские боевики обстреляли заправку в Донецке из РСЗО «Град»

Максим Крюков
19:49 28.11.2022
Один из снарядов украинских националистов упал рядом с местным жителем, который заправлял автомобиль. Ранения оказались не совместимыми с жизнью.
© Видео: Украина.ру, Telegram © Фото: Украина.ру, Telegram
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В результате обстрела по Ворошиловскому району Донецка со стороны вооруженных формирований украинских националистов погиб мирный житель. Боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Как сообщают РИА Новости, под обстрел радикалов попала заправочная станция. В момент удара местный житель заправлял свой автомобиль. Один из снарядов упал рядом с ним. Ранения оказались не совместимыми с жизнью. В настоящее время уточняются сведения о других последствиях.

«По поступившей информации в результате обстрела Ворошиловского района на автозаправке по проспекту Мира погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются», - написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела Ленинского района Донецка. Украинские боевики выпустили несколько снарядов, предположительно, калибра 155 миллиметров. В результате обстрела есть попадания в частный дом, однако владельцы покинули его за день до обстрела, поэтому не пострадали.

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