Пробитая крыша, рваные провода: кадры последствий обстрела Ленинского района Донецка

Владельцы дома покинули его за день до обстрела, поэтому не пострадали.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские вооруженные формирования обстреляли сегодня Ленинский район Донецка. Боевики выпустили несколько снарядов, предположительно, калибра 155 миллиметров.

В результате обстрела есть попадания в частный дом, однако владельцы покинули его за день до обстрела, поэтому не пострадали. Кадры с места событий снял корреспондент Алексей Огренич.

«С порога вижу, какие серьезные повреждения после удара. Здесь обвалилась крыша, электрические провода либо порваны, либо валяются на полу. Также на полу алюминиевые перекрытия, гипсокартон, который был на потолке. Основной удар пришелся по ванной комнате, от потолка ничего не осталось, он обвалился вниз, и мусор огромной грудой лежит на полу. На дальней стене часть цемента», - сказал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о боях, идущих уже в центре Марьинки.