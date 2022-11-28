Доля уменьшилась по сравнению с первым кварталом в девяти странах, по которым есть показатели, кроме Италии. Наибольшее снижение было зафиксировано в Словении и Австрии.

© Фото: Yuriko Nakao, AFLO, GlobalLookPress

Во втором квартале этого года большинству жителей Европейского Союза стало сложнее сводить концы с концами по сравнению с предыдущим кварталом. Это следует из отчета Евростата, который был опубликован сегодня, пишут «Известия».

Было подчеркнуто, что данные удалось получить на основе информации о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на условия жизни. Отчет представляет собой итог недавно разработанного сбора сведений с участием 11 стран-участниц Европейского союза.

Согласно полученным данным, доля населения ЕС, которому удается легко или очень легко справляться со сложностями, колеблется от 3,6% в Болгарии до 40,5% в Финляндии. Доля уменьшилась по сравнению с первым кварталом в девяти странах, по которым есть показатели, кроме Италии. Наибольшее снижение было зафиксировано в Словении и Австрии.

«По крайней мере каждый пятый человек в Болгарии, Словакии, Италии и Франции с трудом сводил концы с концами (во втором квартале 2022 года. - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

Ранее Guardian опубликовал статью, в которой Европу предупреждают о надвигающемся огромном гуманитарном и миграционном кризисе из-за помощи киевскому режиму.