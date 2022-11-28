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Море жидкого огня: на Гавайях проснулся вулкан Мауна-Лоа

Ян Брацкий
18:04 28.11.2022
Специалисты предупреждают об активном характере извержения и непредсказуемости потоков лавы, что создает для жителей дополнительную опасность.
© Видео: TheInsiderPaper, Twitter © Фото: TheInsiderPaper, Twitter
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На Гавайях спустя 38 лет затишья проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

«Судя по прошлым событиям, ранние стадии извержения Мауна-Лоа очень динамичны, а продвижения потоков лавы могут быстро меняться. В настоящее время потоки лавы сосредоточены в районе вершины и не угрожают населенным пунктам, расположенным ниже по склону. Ветры могут нести вулканический газ и, возможно, мелкий пепел», - говорится на сайте ведомства.

Свидетели яркого зрелища размещают кадры извержения в социальных сетях. На них видно, как зарево от лавы окрасило ночное небо в красный цвет. За буйством огнедышащей горы наблюдают издалека, подходить близко к склонам извергающегося вулкана опасно для жизни.

На прошлой неделе стало известно, что в Индонезии на краю вулкана Геде образовались трещины после землетрясения. Как сообщил директор национального парка Геде-Пангранго Агус Дени, на туристическом маршруте восхождения на вулкан сошли два оползня, а на краю кратера Геде появились трещины, которых может быть несколько, причем длина каждой из них составляет от семи до десяти метров, а глубина - до метра. Напомним, 21 ноября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жертвами происшествия стали 310 человек.

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