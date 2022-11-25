В Индонезии на краю вулкана Геде появились трещины

Трещин может быть несколько, причем длина каждой из них составляет от семи до десяти метров, а глубина - до метра.

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В Индонезии на краю вулкана Геде образовались трещины после землетрясения. Как сообщил директор национального парка Геде-Пангранго Агус Дени, на туристическом маршруте восхождения на вулкан сошли два оползня, а на краю кратера Геде появились трещины, которых может быть несколько, причем длина каждой из них составляет от семи до десяти метров, а глубина - до метра.

«В связи с этими находками восхождение на вулкан Геде временно закрыто для туристов», - приводит РИА Новости слова Дени.

Напомним, 21 ноября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Жертвами происшествия стали 310 человек. Кроме того, ЮНИСЕФ подтвердил гибель 100 детей в результате происшествия. Причем дети составили треть от общего числа погибших.