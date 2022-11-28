В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за «политически мотивированных» арестов россиян

Максим Крюков
17:34 28.11.2022
Также в МИД России призвали, чтобы власти Норвегии отказались от «подобных русофобских акций» и «преследования российских граждан» по признаку национальной принадлежности.
МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за «политически мотивированных» арестов россиян
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Роберта Квиле и выразило ему протест из-за ареста россиян в этой стране. Как отметили в ведомстве, приговоры в отношении российских граждан «не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия».

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали, чтобы власти Норвегии отказались от «подобных русофобских акций» и «преследования российских граждан» по признаку национальной принадлежности.

Напомним, 11 октября четверо граждан РФ были задержаны в норвежской провинции Нурланн за съемку закрытого объекта - через пару дней их отпустили. В конце того же месяца за использование беспилотного летательного аппарата на Шпицбергене правоохранительные органы задержали сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина, которого дважды отпускали из-под стражи, однако 11 ноября прокуратура Норвегии вновь обвинила его в нарушении санкций. На прошлой неделе к трем месяцам тюремного заключения приговорили еще одного россиянина из-за незаконного использования дрона в Норвегии.

Согласно законодательству североевропейского государства, гражданам России запрещено использовать БПЛА на территории Норвегии.

Сегодня апелляционный суд Милана перевел сына красноярского губернатора Артема Усса под домашний арест. Бизнесмен будет дожидаться завершения разбирательства по запросу об экстрадиции из Италии в США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:38 В стране и мире
Обозреватель Fox News: Зеленский и его команда отмывают выделяемые Западом деньги
18:04 В стране и мире
Видео
Море жидкого огня: на Гавайях проснулся вулкан Мауна-Лоа
17:39 Спорт
Экс-владелец «Спартака» назвал зачинщика драки на игре с «Зенитом»
17:22 В стране и мире
МИД заявил о переносе заседания двусторонней комиссии РФ и США по ДСНВ
16:54 В стране и мире
В СФ заявили, что могут рассмотреть освобождение Кудрина от поста главы Счетной палаты в среду
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.