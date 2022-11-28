МИД РФ выразил протест послу Норвегии из-за «политически мотивированных» арестов россиян

Также в МИД России призвали, чтобы власти Норвегии отказались от «подобных русофобских акций» и «преследования российских граждан» по признаку национальной принадлежности.

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Роберта Квиле и выразило ему протест из-за ареста россиян в этой стране. Как отметили в ведомстве, приговоры в отношении российских граждан «не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия».

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве призвали, чтобы власти Норвегии отказались от «подобных русофобских акций» и «преследования российских граждан» по признаку национальной принадлежности.

Напомним, 11 октября четверо граждан РФ были задержаны в норвежской провинции Нурланн за съемку закрытого объекта - через пару дней их отпустили. В конце того же месяца за использование беспилотного летательного аппарата на Шпицбергене правоохранительные органы задержали сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина, которого дважды отпускали из-под стражи, однако 11 ноября прокуратура Норвегии вновь обвинила его в нарушении санкций. На прошлой неделе к трем месяцам тюремного заключения приговорили еще одного россиянина из-за незаконного использования дрона в Норвегии.

Согласно законодательству североевропейского государства, гражданам России запрещено использовать БПЛА на территории Норвегии.

Сегодня апелляционный суд Милана перевел сына красноярского губернатора Артема Усса под домашний арест. Бизнесмен будет дожидаться завершения разбирательства по запросу об экстрадиции из Италии в США.