Рогов заявил, что более 700 боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожья
Свыше 700 украинских боевиков находятся на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», - сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Кроме того, по словам Рогова, нарушению планов украинских вооруженных формирований способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой».
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку серии терактов в общественных местах в Запорожской области. Трех человек, следовавших к месту закладки взрывного устройства, удалось задержать в Мелитополе.