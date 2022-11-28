В стране и мире Рогов заявил, что более 700 боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожья Анна Назайкина По его словам, нарушению планов украинских вооруженных формирований способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой». © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Свыше 700 украинских боевиков находятся на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», - сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Кроме того, по словам Рогова, нарушению планов украинских вооруженных формирований способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой». Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку серии терактов в общественных местах в Запорожской области. Трех человек, следовавших к месту закладки взрывного устройства, удалось задержать в Мелитополе. Экспертное мнение и аналитика