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Рогов заявил, что более 700 боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожья

Анна Назайкина
17:20 28.11.2022
По его словам, нарушению планов украинских вооруженных формирований способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой».
Рогов заявил, что более 700 боевиков находятся на подконтрольной Киеву части Запорожья
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Свыше 700 украинских боевиков находятся на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», - сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, по словам Рогова, нарушению планов украинских вооруженных формирований способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой».

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку серии терактов в общественных местах в Запорожской области. Трех человек, следовавших к месту закладки взрывного устройства, удалось задержать в Мелитополе.

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