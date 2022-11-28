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ФСБ предотвратила подготовку серии терактов в людных местах в Запорожской области

Анна Назайкина
13:48 28.11.2022
в Мелитополе удалось задержать три украинских гражданина. Они пытались добраться до места закладки взрывного устройства - сделать это планировалось на одном из рынков города.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудникам Федеральной службы безопасности России удалось предотвратить подготовку серии терактов в людных местах в Запорожской области.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области», - говорится в сообщении.

В ФСБ также заявили, что в Мелитополе удалось задержать три украинских гражданина. Они пытались добраться до места закладки взрывного устройства - сделать это планировалось на одном из рынков города.

Двое из задержанных были ранее судимы за совершение тяжких преступлений на Украине. Они признались, что задание получили от украинских спецслужб и действовали для того, чтобы запугать мирных жителей Запорожской области.

В машине у задержанных нашли компоненты СВУ на основе пластита и электродетонаторы, в квартирах были обнаружены два пистолета с боеприпасами, а также граната с запалом.

Злоумышленников доставили в Москву. Против них возбудили уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на «Южном потоке».

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