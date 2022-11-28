МИД заявил о переносе заседания двусторонней комиссии РФ и США по ДСНВ

Изначально заседание должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря.

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Заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) перенесено на более поздний срок. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Изначально заседание должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря.

«Ранее запланированная в Каире (29 ноября - 6 декабря) сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок», - сообщили ТАСС в министерстве.

В минувшем сентябре Россия и США обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ. Выяснилось, что часть американского вооружения в уведомлении не указана. В России отметили, что не могут подтвердить, что Штаты действительно привели эти вооружения в состояние непригодности.