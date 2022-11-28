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Интеграция и военное сотрудничество: что за декларацию подписали Путин и Токаев в Москве

Тимур Шерзад
16:29 28.11.2022
Декларация подписана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президента России Владимир Путин и его коллега из Казахстана провели переговоры в Москве. Об этом сообщает сайт Кремля. 

Стороны подписали декларацию. Самое важное из нее перечисляем ниже: 

- Россия и Казахстан будут продолжать взаимодействовать между вооруженными силами - как в двустороннем, так и в многостороннем форматах; 

- Будет развиваться военно-техническое сотрудничество, которое отвечает национальным интересам и не будет направлено против третьих стран;

- Страны развивают союзнические отношения и интеграцию на основе взаимного доверия;

- Стороны занимают одинаковые или близкие позиции по акутальным проблемам международной повестки; 

- Россия и Казахстан будут наращивать потенциал ОДКБ, а также совершенствовать механизмы для борьбы с наркотрафиком, террористической деятельностью и другими угрозами;

- Две страны предпринимают шаги по запуску многосторонних переговоров относительно конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом;

- Стороны поддерживают договор о свободной от ядерного оружия зона и отмечают важность того, чтобы его ратифицировали все ядерные страны;

- И Россия, с Казахстан отмечают необходимость вступления в силу конвенции о статусе Каспийского море.я 

- Страны будут укреплять сотрудничество в энергетики и будут создавать условия для транзита энергетических ресурсов в другие страны.

- Россия и Казахстан предпринимают усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе 

- Стороны будут воздерживаться от действий, способных угрожать стратегическим ущербом для стратегического партнерства с союзнических отношений.

Декларация подписана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Также Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки.

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