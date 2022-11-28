Оружие, финансы и санкции: в Киев прибыли главы МИД ряда стран обсудить Россию

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В Киев прибыли министры иностранных дел Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики. Об этом на своей странице в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. С его слов, главы МИД обсудят новые поставки вооружений и подробности очередного санкционного пакета.

«Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции. В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан», - говорится в заявлении Шмыгаля.

На этом фоне обозреватель Guardian Саймон Тисдалл поделился пессимистичными прогнозами о будущем Великобритании и Европы. По мнению журналиста, Запад в ближайшее время столкнется с огромным гуманитарным и миграционным кризисом. Экономические проблемы вследствие помощи Киеву только начинаются, считает он.