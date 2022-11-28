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Врачи не разрешили Саакашвили покинуть клинику для участия в заседании суда

Максим Крюков
16:26 28.11.2022
Член парламента Грузии Хатия Деканоидзе заявила, что медики, учитывая тяжелое состояние Саакашвили, не стали брать на себя ответственность.
Врачи не разрешили Саакашвили покинуть клинику для участия в заседании суда
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Врачи не разрешили экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили присутствовать в понедельник, 28 ноября, на судебном заседании по делу о пересечении госграницы. Об этом заявила член партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

«Его состояние здоровья очень тяжелое. Врачи клиники не взяли на себя ответственность и не разрешили ему покинуть клинику», - передает ее слова РИА Новости.

Бывший грузинский лидер впервые за долгое время принял решение посетить судебный процесс. По словам адвокатов Саакашвили, политический деятель может быть доставлен в зал суда на инвалидной коляске, так как ему трудно передвигаться. Как сообщали представители правозащитных организаций, с момента поступления в медучреждение состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов, а члены его семьи заявляли, что медики поставили ему около 17 различных диагнозов.

Сегодня адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил, что медицинские анализы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме. Ранее сообщалось о возможном отравлении Саакашвили тяжелыми металлами, в том числе ртутью. Он, в свою очередь, призвал общественность не спекулировать темой своего возможного отравления.

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