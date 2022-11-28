Reuters: Пентагон рассмотрит предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по территории РФ

По информации агентства, такие боеприпасы могут быть переданы Украине уже весной следующего года.

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В Минобороны Соединенных Штатов думают над предложением Boeing поставить Киеву недорогие высокоточные снаряды наземного базирования, которые подходят для имеющихся у украинских националистов средств доставки, для нанесения ударов по территории РФ, передает Reuters.

По данным источников агентства в отрасли, снаряды могут дать возможность боевикам поражать цели на расстоянии более 150 километров. За такого рода боеприпасы и средства их доставки нужно будет заплатить около 40 тысяч долларов, что делает проект дешевым.

Отмечается, что после того, как США совершили вывод войск из Афганистана, осталось большое количество снарядов. По информации агентства, такие снаряды могут быть переданы Киеву уже весной следующего года.

Ранее сообщалось, что корпорация Boeing предложила поставлять Украине бомбы для нанесения ударов по России. Утверждалось, что их можно будет установить на имеющиеся у Киева ракеты.