Ракеты, снаряды и дроны: «Калашников» нарастит производство всей линейки оружия
Кроме того, глава концерна сообщил о переходе к разработке третьего поколения экипировки.
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Концерн «Калашников» намерен нарастить производство всей линейки оружия, которое выпускает объединение. В том числе ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
«Мы закладываем увеличение по всей нашей номенклатуре. Это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, ракеты и артснаряды, и беспилотники. По всем направлениям идет рост», - сказал президент концерна.
Кроме того, он обратил внимание, что заказчик принял решение о необходимости разработки следующего поколения экипировки.
Лушников отметил, что боевая экипировка «Ратник» относится ко второму поколению, а в настоящий момент концерн переходит к разработке третьего поколения экипировки.