ОПК Ракеты, снаряды и дроны: «Калашников» нарастит производство всей линейки оружия Анна Назайкина Кроме того, глава концерна сообщил о переходе к разработке третьего поколения экипировки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Концерн «Калашников» намерен нарастить производство всей линейки оружия, которое выпускает объединение. В том числе ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов. Об этом заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. «Мы закладываем увеличение по всей нашей номенклатуре. Это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, ракеты и артснаряды, и беспилотники. По всем направлениям идет рост», - сказал президент концерна. Кроме того, он обратил внимание, что заказчик принял решение о необходимости разработки следующего поколения экипировки. Лушников отметил, что боевая экипировка «Ратник» относится ко второму поколению, а в настоящий момент концерн переходит к разработке третьего поколения экипировки. Экспертное мнение и аналитика