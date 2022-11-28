В Турции загорелся химический завод

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Сегодня произошел крупный пожар на химическом заводе в районе турецкого города Памуккале в провинции Денизли. Возгорание зафиксировали около половины первого дня.

В данный момент на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, однако ликвидировать огонь пока не удается. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Также сообщается о том, что время от времени слышны взрывы. Причина пожара в данный момент неизвестна.

Напомним, что сегодня утром в центре Омска произошло возгорание в складском помещении торгового центра. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.