«Не то чтобы хиджаб сжигает»: востоковед об арестованной племяннице Хаменеи

Ранее Reuters, ссылаясь на брата Фариде Морадхани, сообщало, что девушку после ее видеообращения арестовали.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mahmoud Moradkhani, YouTube

Старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе со «Звездой» рассказал о племяннице верховного лидера Ирана Фариде Морадхани.

«Фариде Морадхани действительно является какой-то дальней племянницей Али Хаменеи... Она действительно в рамках семьи воспитывалась... Она уже давно занимает такую активную позицию социального активиста... права человека, при этом в основном ориентирована на права женщин», - сказал он.

При этом, отметил Чупрыгин, девушка «не то чтобы хиджаб снимает или сжигает его демонстративно», эта активистка является достаточно традиционной женщиной, однако она находится в оппозиции.

По мнению востоковеда, таких протестов Иран не видел с 1975 года. Также он считает, что назрела достаточно серьезная ситуация, которая, скорее всего, может привести к смене политической элиты или ее частичному отдалению от управления государством.

Ранее Reuters, ссылаясь на брата Фариде Морадхани, сообщало, что девушку после ее видеообращения арестовали.