Племянницу верховного лидера Ирана арестовали после видеообращения

По данным агентства, ее брат Махмуд Морадхани сообщил, что арест проходил в минувшую среду, 23 ноября.

© Фото: Mahmoud Moradkhani, YouTube

Племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи была арестована после того, как Фариде Морадхани призвала мировое сообщество прекратить контакты с действующим тегеранским правительством, передает Reuters.

По данным агентства, ее брат Махмуд Морадхани сообщил, что арест проходил в минувшую среду, 23 ноября.

Напомним, что Фариде Морадхани в ролике, который ее брат разместил в YouTube, призвала мировое сообщество прекратить взаимодействие с действующей властью и «прекратить любые сделки» с правительством страны.

Кроме того, Фариде Морадхани заявила о необходимости демократическим режимам отозвать своих представителей из Ирана и выслать тегеранских представителей из собственных стран.

Ранее стало известно, что помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан встречался с иранскими оппозиционерами, чтобы узнать, чем еще может помочь Вашингтон для поддержки протестов в стране.