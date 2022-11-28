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Племянницу верховного лидера Ирана арестовали после видеообращения

Анна Назайкина
11:47 28.11.2022
По данным агентства, ее брат Махмуд Морадхани сообщил, что арест проходил в минувшую среду, 23 ноября.
Племянницу верховного лидера Ирана арестовали после видеообращения
© Фото: Mahmoud Moradkhani, YouTube
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Племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи была арестована после того, как Фариде Морадхани призвала мировое сообщество прекратить контакты с действующим тегеранским правительством, передает Reuters.

По данным агентства, ее брат Махмуд Морадхани сообщил, что арест проходил в минувшую среду, 23 ноября.

Напомним, что Фариде Морадхани в ролике, который ее брат разместил в YouTube, призвала мировое сообщество прекратить взаимодействие с действующей властью и «прекратить любые сделки» с правительством страны.

Кроме того, Фариде Морадхани заявила о необходимости демократическим режимам отозвать своих представителей из Ирана и выслать тегеранских представителей из собственных стран.

Ранее стало известно, что помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан встречался с иранскими оппозиционерами, чтобы узнать, чем еще может помочь Вашингтон для поддержки протестов в стране.

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