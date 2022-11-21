Саакашвили призвал не спекулировать темой своего возможного отравления

Саакашвили сообщил, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имеет подозрение на отравление.

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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили призвал общественность не спекулировать темой своего возможного отравления тяжелыми металлами, в том числе ртутью, о чем ранее заявлял его адвокат Валерий Гелбахиани.

«Хочу заявить, что никогда не говорил ни одному из своих адвокатов, что имею подозрение на отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», - передает ТАСС слова Саакашвили со ссылкой на его соцсети.

Бывший президент Грузии сообщил, что состояние его здоровья ухудшается, особенно в последние два месяца.

«Важно довериться специалистам, а излишнее политизирование этого вопроса не нужно», - добавил экс-президент Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что если бы Михаил Саакашвили оставался у власти, то он бы мог развязать войну с Российской Федерацией. Таким образом Гарибашвили прокомментировал слова главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который призывал попытаться захватить Абхазию и Южную Осетию.