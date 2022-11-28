Эксперт рассказал, зачем нужна консервация оборудования для «Северных потоков»

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Консервация газоперекачивающего оборудования на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», подававших газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2», необходима, чтобы сохранить его во время простоя. Такое мнение высказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в ходе разговора с корреспондентом «Звезды».

«Оборудование консервируют, чтобы оно не портилось и не подвергалось воздействию неблагоприятных условий внешней среды», - заявил Сергей Правосудов.

По его словам, сейчас стоит вопрос в том, как в дальнейшем применить дорогостоящее оборудование.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил о планах «Газпрома» законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская». При этом в компании от комментариев по данному вопросу отказались.

В публикации отмечается, что после консервации все оборудование останется на станциях, а перевозить его на другие площадки не планируется. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки.