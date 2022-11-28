В МЧС рассказали подробности крушения вертолета под Тверью

На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники.

© Видео: МЧС России © Фото: mchs.gov.ru

Частный вертолет Robinson 66 упал в поле возле поселка Вязовец в Тверской области. Об этом рассказали в регионального главке МЧС России.

По словам собеседницы РИА Новости в ведомстве, сообщение о том, что в поле в Кесовогорском районе упал вертолет, поступило в 22.30 27 ноября. Она также подтвердила, что в результате происшествия погибли два человека.

Как рассказал врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области Алексей Семенов, на месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 15 человек и шесть единиц техники.

По данным Telegram-канала «112», вертолет вылетел из населенного пункта Вязовец. На борту воздушного судна находились чемпион мира по высшем пилотажу на самолете, участник Первого трансатлантического и Балтийского перелета на вертолетах Robinson и его брат.