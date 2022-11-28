Для устроившего стрельбу в Пермском университете Бекмансурова запросили пожизненный срок

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Прокуратура просила суд назначить Тимуру Бекмансурову, который обвиняется в вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет и массовом убийстве, пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения считает, что молодой человек представляет исключительную опасность для общества.

«Полагаю, что подсудимый представляет исключительную опасность для общества. Предлагаем назначить Бекмансурову наказание в виде пожизненного лишения свободы», - цитирует ТАСС выступление в зале суда представителя гособвинения.

Суд попросили признать Бекмансурова виновным в умышленном причинении смерти двум и более лицам общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов, умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.

Напомним, сейчас обвиняемый находится в больнице при СИЗО. Он полностью признал свою вину в нападении.