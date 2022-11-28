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«Машины три-четыре в день засекаем»: командир отделения РЛС «Зоопарк» рассказал о работе комплекса в зоне СВО

11:34 28.11.2022
РЛС «Зоопарк» предназначен для разведки по выстрелу (пуску) огневых позиций стреляющих минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических ракет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир отделения РЛС «Зоопарк» Никита рассказал о работе комплекса в зоне специальной военной операции. Расчет засекает полет снаряда неприятеля и вычисляет координаты противника, которые передаются артиллеристам.

«Принцип работы - засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. За секунд 30 передаю координаты, дальше действует старший, передает координаты и цели огневикам по огневым позициям. Машины три-четыре в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще, но гаубицы всего один раз были, и то их сразу накрыли», - поделился Никита.

По технике противника ведут боевую работу расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Корректируют работу артиллерии с помощью беспилотников. Более подробно о действиях артиллеристов рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Павел Кольцов.

Ранее инструктор Денис Черняков, обучающий военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации, рассказал, как обращаться с гранатой во время реальных боев.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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