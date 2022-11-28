Армия «Машины три-четыре в день засекаем»: командир отделения РЛС «Зоопарк» рассказал о работе комплекса в зоне СВО РЛС «Зоопарк» предназначен для разведки по выстрелу (пуску) огневых позиций стреляющих минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических ракет. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командир отделения РЛС «Зоопарк» Никита рассказал о работе комплекса в зоне специальной военной операции. Расчет засекает полет снаряда неприятеля и вычисляет координаты противника, которые передаются артиллеристам. «Принцип работы - засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. За секунд 30 передаю координаты, дальше действует старший, передает координаты и цели огневикам по огневым позициям. Машины три-четыре в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще, но гаубицы всего один раз были, и то их сразу накрыли», - поделился Никита. По технике противника ведут боевую работу расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Корректируют работу артиллерии с помощью беспилотников. Более подробно о действиях артиллеристов рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Павел Кольцов. Ранее инструктор Денис Черняков, обучающий военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации, рассказал, как обращаться с гранатой во время реальных боев. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика