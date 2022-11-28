«Газпром» решил не снижать подачу газа для транзита в Молдавию
Было отмечено, что «Молдовагазу» удалось устранить нарушение в оплате поставок российского голубого топлива в текущем месяце.
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«Газпром» принял решение не снижать подачу газа для транзита в Молдавию. Об этом заявили в российской компании.
Как объяснили в «Газпроме», «Молдовагазу» удалось устранить нарушение в оплате поставок российского голубого топлива в текущем месяце.
Было добавлено, что средства за газ, который осел на украинской территории, но направлялся потребителям Молдовы, были получены.
«В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову. Вместе с тем обращаем внимание на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа», - говорится в сообщении.
Ранее появились сообщения, что «Газпром» сократит поставки через Украину при дисбалансе передачи газа Молдавии.