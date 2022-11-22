«Газпром» сократит поставки через Украину при дисбалансе передачи газа Молдавии

«Газпром» по состоянию на 22 ноября подает газ на ГИС «Суджа» для транзита через Украину объемом 42,9 миллиона кубометров в сутки.

© Фото: РИА Новости

Российская компания «Газпром» начнет сокращать поставки голубого топлива через Украину при сохранении дисбаланса передачи газа транзитом в Молдавию с 28 ноября. В корпорации добавили, что «Газпром» по состоянию на 22 ноября подает газ на газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины объемом 42,9 миллиона кубометров в сутки.

«”Газпром” фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставок молдавским потребителям по контракту с компанией “Молдовагаз”», - говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Ранее «Газпром» заявил, что может полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если не будет оплаты за топливо до 20 октября. В этом году компания «Молдовагаз» не раз нарушала условия по срокам оплаты.