Американские альянс сильнее, чем когда-либо были до этого, заявили в администрации президента.

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Американские международные альянсы и партнерства сильнее, чем когда-либо ранее, благодаря заслугам президента США Джо Байдена. Об этом заявили в Белом доме.

«Альянсы и партнерские отношения Америки являются самыми сильными из когда-либо существовавших — это отличительная черта подхода президента Байдена», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Белом доме, под данным подходом понимается продвижение интересов и ценностей США. Подчеркивается, что при Байдене присоединиться к НАТО решили Финляндия и Швеция, коллективная безопасность стран альянса укрепилась, а трансатлантическое сотрудничество усилилось.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден специально затягивает конфликт на Украине. Американский журналист уверен, что разрушение экономики, вызванное конфликтом, выгодно правящим элитам США.