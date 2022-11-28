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МИД КНР призвал усилить координацию ШОС и БРИКС

Семен Лавров
00:23 28.11.2022
С соответствующим обращением министр иностранных дел Китая обратился к российскому послу в КНР.
МИД КНР призвал усилить координацию ШОС и БРИКС
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Глава китайского МИД Ван И на встрече с российским послом в КНР Игорем Моргуловым заявил о необходимости наращивать взаимодействие между государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Необходимо усилить координацию и сотрудничество между государствами ШОС и БРИКС, защищать региональный и глобальный мир и стабильность», - передает его слова RT со ссылкой на МИД республики.

В ходе этой же беседы Ван И заявил о совместных позициях России и Китая касательно международного права. По мнению дипломата, государства вместе противостоят однополярному миру и гегемонии, а также настаивают на сохранении миропорядка, ядром которого является ООН.

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