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МИД КНР: Китай и Россия не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию

Семен Лавров
23:08 27.11.2022
Об этом заявил министр иностранных дел республики на встрече с послом РФ Игорем Моргуловым.
МИД КНР: Китай и Россия не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию
© Фото: Минобороны России
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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе личной встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил, что страны совместно отстаивают систему международных отношений, ядром которой является ООН.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию», - передает слова дипломата RT со ссылкой на официальный сайт МИД КНР.

Он также поддержал позицию России, не признающую политику грубой силы. По мнению Вана И, наши государства совместно отстаивают миропорядок, основанный на международном праве.

«Эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности», - заключил министр.

Ранее Россия и Китай поддержали резолюцию Совбеза ООН о необходимости международного расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. Против нее высказались США, Франция и Британия.

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