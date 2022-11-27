Решение о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря

Володин заявил, что необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства.

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Решение о запрете иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства будет принято в начале декабря. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что торговля детьми недопустима. По словам Володина, суррогатное материнство - «это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро».

Политик отметил, что такие дети зачастую становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. Кроме того, они попадают в однополые пары, добавил Володин.

Ранее Правительство России поддержало запрет услуг российских суррогатных матерей для иностранцев. Была подчеркнута необходимость создания системы мер, которые обеспечат гарантированную защиту прав всех участников данного процесса.