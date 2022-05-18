Кабмин поддержал запрет услуг российских суррогатных матерей для иностранцев

Также была подчеркнута необходимость создания системы мер, обеспечивающих гарантированную защиту прав всех участников данного процесса.

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Российский кабмин дал положительный ответ на законопроект о запрете для иностранцев использовать институт суррогатного материнства на территории РФ.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», - говорится в тексте, передает ТАСС.

В кабмине указали на «необходимость создания системы эффективных мер, обеспечивающих гарантированную защиту прав всех участников». Также было подчеркнуто, что законопроект содержит риски нарушения прав ребенка, рожденного суррогатной матерью. В частности, в случаях отказа от него потенциальных родителей до регистрации его рождения.

В кабмине также напомнили о необходимости «детально регламентировать предмет договора о суррогатном материнстве, определив его стороны».