Армия Дети школ-интернатов Запорожья получили гуманитарную помощь из регионов РФ Дети школ-интернатов получили рюкзаки с набором принадлежностей с 1 по 5 класс. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры передачи гуманитарной помощи из разных регионов Российской Федерации школам-интернатам Запорожской области. На кадрах видно, как дети школ-интернатов получили рюкзаки с набором принадлежностей с 1 по 5 класс. Ранее Минобороны России показало кадры передачи гуманитарной помощи из общественных и благотворительных организаций и разных регионов РФ жителям отдаленных населенных пунктов Запорожской области, а также дополнительное вещевое имущество и снаряжение для военнослужащих в зоне СВО. Жители Запорожской области получили продуктовые наборы и медикаменты. Военнослужащим были переданы средства связи и экипировка. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика