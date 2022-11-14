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Волонтеры передали гумпомощь для жителей Запорожья и экипировку для военных ВС РФ

05:05 14.11.2022
Жители Запорожской области получили продуктовые наборы и медикаменты. Военнослужащим были переданы средства связи и экипировка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Общественные и благотворительные организации из разных регионов России передали гуманитарную помощь жителям отдаленных населенных пунктов Запорожской области, а также дополнительное вещевое имущество и снаряжение для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Волонтеры передали продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям и семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями. Мобилизованным военнослужащим, которые занимаются укреплением линии обороны на одном из важных участков в Запорожской области, были отправлены дополнительная экипировка, средства связи и медицинские препараты.

«Сейчас особенно важна ваша помощь, потому что осень: обостряются сезонные заболевания, и медикаменты, которые нам поставили, очень нужны. Очень вовремя. Спасибо большое! Победа будет за нами», - выразил благодарность офицер ВС РФ с позывным «Ярославль».

В настоящее время военнослужащие российских войск укрепляют линию обороны на одном из участков Запорожского направления. Противник предпринимал попытки наступления, но понес потери и вынужден был отойти на исходные рубежи.

«Все хорошо, к бою готовы, все целы, здоровы, все нормально у нас. Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке. Хочу выразить благодарность всем, кто нам всячески помогает», - поделился российский военный с позывным «Мясник».

Ранее в Мангуше Донецкой Народной Республики прошла акция «Лига Героев». Волонтеры доставили в поселок гуманитарный груз. Это детское питание и принадлежности, оборудование для больницы, спортивный инвентарь для учреждений культуры и спорта и многое другое.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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