Гастроэнтеролог рассказал о пользе поедания бананов по утрам

Гастроэнтеролог объяснил, что магний в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится не более 10% суточной нормы.

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Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, какие фрукты стоит включить в утренний рацион.

«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления. Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Помимо этого, бананы отлично насыщают и надолго оставляют чувство сытости», - уточнил он в беседе с RT.

Гастроэнтеролог также объяснил, что магний, который содержится в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится, как правило, не более 10% суточной нормы.

«Такое количество магния не влияет негативно на органы человека. Однако все равно нагрузка на сердечно-сосудистую систему может возрасти в случае злоупотребления фруктом натощак. У бананов есть много полезных свойств. Они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отеков», - рассказал врач.

Однако, как говорит Габуев, в любом случае рацион должен быть сбалансирован, и злоупотреблять бананами не стоит. С осторожностью к ним следует относиться тем людям, кто страдает диабетом.

«Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма», - заключил эксперт.

Кроме того, врач-гастроэнтереолог напомнил о содержащихся в грейпфрутах большого количества витамина С, калия и клетчатки, которые положительно влияют на иммунитет, а киви богат ферментом актинидином.

«Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи. Яблоки помогают контролировать количество холестерина в организме, а в кожуре содержится клетчатка, которая помогает работе ЖКТ»,- подытожил врач.

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