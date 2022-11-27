В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гастроэнтеролог рассказал о пользе поедания бананов по утрам

Игнат Далакян
07:45 27.11.2022
Гастроэнтеролог объяснил, что магний в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится не более 10% суточной нормы.
Гастроэнтеролог рассказал о пользе поедания бананов по утрам
© Фото: digifoodstock.com, CTK, Globallookpress
Читайте нас на:

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал, какие фрукты стоит включить в утренний рацион.

«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления. Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Помимо этого, бананы отлично насыщают и надолго оставляют чувство сытости», - уточнил он в беседе с RT.

Гастроэнтеролог также объяснил, что магний, который содержится в бананах не окажет негативного влияния на сердце, поскольку в одном фрукте содержится, как правило, не более 10% суточной нормы.

«Такое количество магния не влияет негативно на органы человека. Однако все равно нагрузка на сердечно-сосудистую систему может возрасти в случае злоупотребления фруктом натощак. У бананов есть много полезных свойств. Они способствуют выводу лишней жидкости из организма и уменьшению отеков», - рассказал врач.

Однако, как говорит Габуев, в любом случае рацион должен быть сбалансирован, и злоупотреблять бананами не стоит. С осторожностью к ним следует относиться тем людям, кто страдает диабетом.

«Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма», - заключил эксперт.

Кроме того, врач-гастроэнтереолог напомнил о содержащихся в грейпфрутах большого количества витамина С, калия и клетчатки, которые положительно влияют на иммунитет, а киви богат ферментом актинидином.

«Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи. Яблоки помогают контролировать количество холестерина в организме, а в кожуре содержится клетчатка, которая помогает работе ЖКТ»,- подытожил врач.

Ранее врач-эндокринолог рассказал, как побороть ожирение у ребенка. Эксперт указал, что малоподвижный образ жизни современных детей также не способствует уменьшению заболеваемости ожирением.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:13 Армия
Видео
«Прикрывали отход, кто-то должен был остаться»: освобожденные из плена рассказали о последнем бое
23:39 В стране и мире
Захарова: политики ЕС сами подтолкнули к энергокризису страны Европы
21:46 Армия
Панков принял участие в акции «Щит добра» по передаче гумпомощи ЛДНР
17:07 В стране и мире
Захарова отреагировала на сообщения о смерти Макея
16:39 В стране и мире
Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи российским матерям
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.