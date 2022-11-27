По словам Робертса, Россия проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности.

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Удары по инфраструктуре Украины показали, что Российская Федерация может уничтожить эту страну за короткий срок. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», - пишет чиновник на своем сайте.

По словам Робертса, Россия проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности.

«Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», - экс-сотрудник Белого дома.

Пол Робертс отметил, что западные СМИ создали такую картину ситуации на Украине, из-за чего у многих жителей Соединенных Штатов и стран Европы сложилось неверное о ней представление.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что украинский народ будет освобожден от неонацистов. Российский министр отметил, что события на Украине, которые привели к нынешней ситуации, произошли не без влияния внешних сил, которые «превратили нацизм в теорию и практику нынешней украинской власти».