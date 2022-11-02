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СК начал проверку загрязнения реки Томь, где вода превратилась в «тягучий мазут»

Анна Касаткина
08:00 02.11.2022
Информацию о загрязнении береговой линии водоема правоохранители выявили в ходе мониторинга средств массовой информации.
СК начал проверку загрязнения реки Томь, где вода превратилась в «тягучий мазут»
© Фото: Следственный комитет РФ
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Следователи ведут проверку по информации о загрязнении реки Томь в Томской области горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Информацию о загрязнении береговой линии водоема правоохранители выявили в ходе мониторинга средств массовой информации.

«По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте организовано проведение доследственной проверки по статье 247 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале опубликовала видео участка реки, где вода стала похожа на «тягучий мазут» из-за попавших в нее нефтепродуктов. Место загрязнения осмотрели инспекторы Росприроднадзора. Отмечалось, что содержание нефтепродуктов в некоторых местах превысило норму в 286 раз.

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