Нормы превышены в 286 раз: река в Томской области превратилась в «тягучий мазут»

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В Томской области, рядом с городом Северск, река Томь превратилась в «тягучий мазут» и окрасилась в черный цвет. Все из-за содержания в водоеме нефтепродуктов. В некоторых точках оно превышено в 286 раз. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

По ее словам, ведомство передало информацию в администрацию Северска для привлечения необходимых сил к ликвидации последствий загрязнения. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию.

«К нам обратились жители Томской области: рядом с ЗАТО Северск река Томь стала похожа на тягучий мазут. В соцсетях также появилось видео. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды - содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», - сообщила Радионова.

По ее словам, виновные в загрязнении пока не найдены. Ведомство направило запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали, сколько времени займет очистка Арктики. По прогнозам Радионовой, процесс будет длиться около пяти-шести лет.