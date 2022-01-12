Антонов призвал США изменить риторику в адрес России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики и отодвинуть военный потенциал от границ РФ. Слова Антонова опубликованы на странице российской дипмиссии в Facebook.

Посол отметил, что США и Россия несут особую ответственность за международный мир и безопасность, и это записано в Уставе ООН. Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах, подчеркнул он.

«Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного - уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», - заявил Антонов.

В Брюсселе в среду, 12 января, пройдет первое за 2,5 года заседание Совета Россия-НАТО. Основной темой станет обеспечение безопасности в Европе. Москва четко обозначила свою позицию: альянс должен отказаться от расширения на восток, вернуться к составу блока, каким он был в 1997 году, не принимать в НАТО Грузию и Украину и не размещать там свои военные системы. Пока большую часть этих предложений НАТО отвергает, но там готовы обсуждать контроль над вооружениями.