Представители власти задумываются о средствах, уходящих на военную помощь Украине, и о неблагодарности украинского президента.

Обозреватель американского аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace Рон Пол заявил, что власти США все больше недовольны поведением президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно на территории Польши упали две ракеты. По версии Варшавы и Вашингтона, вероятнее всего ракеты принадлежали украинским средствам ПВО. Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Москву и заявил, якобы ракеты были российскими. Рон Пол в своей статье отметил, что эти утверждения и призывы к ответным действиям вполне могли привести к Третьей мировой войне.

«В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест», - заявил он.

Как пример протеста он привел резолюцию члена палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, в которой представлено требование проверить отчетность по финансовой помощи Киеву. А конгрессмен Мэтт Гетц, как напомнил Пол, публично заявил, что не проголосует ни за один доллар для Украины.

По словам обозревателя, когда шум вокруг происходящего на Украине уляжется, большее количество американцев поймет, что «ситуация обернулась абсолютным фиаско».