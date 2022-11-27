Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую

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Украинские националисты обстреляли Ясиноватую и Донецк. Сообщается, что в Донецке ударам подверглись Киевский и Куйбышевский районы. По ним было выпущено шесть снарядов калибра стран НАТО 155 миллиметров.

По Ясиноватой выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра из населенного пункта Авдеевка. Об этом информирует представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров», - приводится информация в Telegram-канале представительства.

Донецк подвергается ежедневному обстрелу. Ранее под удары боевиков попал Кировский район Донецка. Нападение было осуществлено в 22:50 по московскому времени. По ночному городу было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.