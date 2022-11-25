СЦКК: украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

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Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. Нападение на город было осуществлено в 22:50 по московскому времени.

По городскому району было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Информацию о нападении приводит представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Украинские боевики вели огонь из населенного пункта Красногоровка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале представительства.

Сутками ранее неонацисты обстреляли Киевский район Донецка 10 снарядами калибра 155 миллиметров. Тогда обстрел осуществлен из населенного пункта Орловка.