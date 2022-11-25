В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СЦКК: украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

Марина Крижановская
01:35 25.11.2022
Украинские боевики вели огонь из населенного пункта Красногоровка.
СЦКК: украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. Нападение на город было осуществлено в 22:50 по московскому времени.

По городскому району было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Информацию о нападении приводит представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины). Украинские боевики вели огонь из населенного пункта Красногоровка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале представительства.

Сутками ранее неонацисты обстреляли Киевский район Донецка 10 снарядами калибра 155 миллиметров. Тогда обстрел осуществлен из населенного пункта Орловка.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:21 В стране и мире
Маск заявил, что разблокирует учетные записи Twitter на следующей неделе
20:13 Армия
Видео
«Не забыли, все шикарно»: освобожденный из украинского плена описал свои эмоции
15:43 Армия
Видео
Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии
15:41 ОПК
Видео
Полет под дождем: как испытывают на прочность отечественный беспилотник «Добрыня»
15:33 В стране и мире
Путин: Россия ушла вперед по некоторым направлениям в сфере ИИ
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.