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Живут за наш счет: в Польше возмущены поведением беженцев из Украины

Марина Крижановская
02:58 27.11.2022
Проживавшие в гостинице в центре польской Познани беженцы из Украины отказались покидать ее, устроив «громкую акцию протеста.
Живут за наш счет: в Польше возмущены поведением беженцев из Украины
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress
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В Польше удивились тому, как украинские беженцы, разместившиеся в одной из гостиниц в Познани, отказались покидать ее по причине планируемого ремонта. Там разместилось порядка 250 человек.

Журналист Пшемыслав Пяст в статье для Myśl Polska написал, что беженцы из Украины воспротивились этому решению и написали обращение к польским властям, отказавшись покидать гостиницу и устроив «громкую акцию протеста».

Он отмечает, что все предоставляемые им блага, - «бесплатное проживание и трехразовое питание, уборка, парковка, дополнительная волонтерская деятельность, встречи с психологом, обучение для детей» - осуществляются за счет налогоплательщиков Польши.

«Таким образом украинцы получили полноценный отдых за счет польского налогоплательщика. <...> Между тем не только поляки, но и украинцы, осевшие на протяжении многих лет в Польше, вынуждены сами удовлетворять свои жилищные потребности», - написал Пяст в своем материале.

Также автор констатирует, что  «мы сами привыкли к так называемому "Беженцы» живут за наш счет"». Он отметил, что данной группе людей было предложено переехать в пригород Познани в дворцово-парковый комплекс в Бедруско, имеющий необходимую инфраструктуру для жителей. Но украинцы остались непоколебимы, по словам автора, и переезжать отказались.

Ранее аналогичная ситуация произошла с украинскими беженцами в Ирландии. Из-за решения властей выселить их из отеля они начали проявлять недовольство. С 28 ноября они будут переселены в неизвестном направлении из отеля, в котором живут на протяжении нескольких месяцев и имеют работу поблизости.

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