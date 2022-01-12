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Премьер Казахстана поручил подготовить предложения по реформированию армии и разведки

Анна Назайкина
07:18 12.01.2022
Накануне, 11 января, Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.
Премьер Казахстана поручил подготовить предложения по реформированию армии и разведки
© Фото: Министерство финансов Республики Казахстан, Facebook
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Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового состава кабмина сегодня, 12 января, поручил Минобороны страны выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.

«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», - заявил премьер-министр страны.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, которые выразили недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ.

Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах страны. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Впоследствии глава государства в ходе выступления в Мажилисе в онлайн-формате выступил с предложением рассмотреть кандидатуру Смаилова на пост главы правительства. Впоследствии депутаты парламента одобрили его кандидатуру.

Накануне, 11 января, президент Казахстана назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

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