Минобороны Британии опубликовало видео передачи Украине высокоточных ракет Brimstone-2

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Британское Минобороны подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone 2 с возможностью лазерного наведения. Оборонное ведомство Великобритании опубликовало видео передачи Украине Brimstone-2.

Высокоточные ракеты с лазерным наведением обладают увеличенной дальностью пуска - в два раза больше, чем у Brimstone-1. Обычно ракеты этого семейства запускают с помощью авиации и БПЛА, но украинские боевики уже использовали грузовики в качестве пусковых площадок для британских ракет предыдущего поколения.

По данным британской The Telegraph, каждая дна ракета стоит около £175 тыс - почти 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи в течение 2022 года. Премьер-министр страны Риши Сунак во время визита в Киев заявил, что Соединенное Королевство намерено выделить киевскому режиму примерно столько же и в 2023 году.