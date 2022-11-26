Маск заявил, что может создать свой «альтернативный телефон»

Бизнесмен отметил, что он сделает его, если Google и Apple удалят Twitter из магазинов приложений.

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Предприниматель и владелец компаний Tesla, SpaseX и Twitter Илон Маск заявил, что может разработать свой собственный альтернативный смартфон.

Это может стать возможным в случае удаления Twitter из магазинов приложений Google и Apple. Владелец соцсети выразил надежду, что до этого не дойдет.

«Я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет. Но да - если не будет другого выхода, сделаю альтернативный телефон», - приводит РИА Новости слова Маска.

Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей с предложением рассмотреть возможность разработки собственного смартфона.

Сутками ранее Маск обратился к своим подписчикам с опросом. Он спросил их, стоит ли разблокировать учетные записи, «не нарушившие закон и не занимавшиеся вопиющим спамом». Порядка 72,4% ответили утвердительно. В опросе приняли участие 3 162 112 пользователей.