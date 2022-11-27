Эрдоган допустил улучшение отношений с Сирией в ближайшее время

По словам Эрдогана, «в политике не бывает обид».

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Турция может в ближайшее время нормализовать отношения с Сирией. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он же добавил, что «в политике не бывает обид».

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», - приводит агентство Anadolu в Twittter слова Эрдогана.

Турция провела воздушную спецоперацию в ночь на 20 ноября на севере Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции нанесли точечные удары по штабам и базам террористов. Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил об уничтожении принадлежащим террористам укрытий, пещер, тоннелей и складов.

Позднее российская сторона призвала Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории. По мнению специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, нельзя допустить эскалации напряженности.