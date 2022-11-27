Украинские боевики пострадали в ДТП с эстонским автобусом

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В Латвии произошла авария с участием эстонского автобуса, в результате которой погиб водитель. Кроме того, отмечается, что внутри транспортного средства находились украинские боевики, которые пострадали во время аварии.

Как сообщили в Главном штабе эстонских Сил обороны, автобус перевозил заказы для сил обороны, однако в ведомстве не уточнили, с какой целью боевики направлялись в Эстонию.

«В аварии пострадал один солдат эстонской обороны, его доставили в больницу для обследования. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры - военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии», - говорится в сообщении на сайте Главного штаба эстонских Сил обороны.

Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили, что в районе Часового Яра ударом высокоточного оружия уничтожено до 100 иностранных наемников. Вместе с тем было уничтожено шесть единиц бронетехники.